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Шоу-бизнес

Харрисон Форд разбился в авиакатастрофе

Актёр Харрисон Форд пострадал в результате авиаинцидента. Он попал на больничную койку с серьёзными повреждениями. Известный голливудский актер Харрисон Форд серьезно пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Калифорнии. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американские источники, пилотируемое 72-летним актером воздушное судно потерпело крушение на поле для гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. В результате Форд получил множественные травмы головы и порезы. Он был госпитализирован. Фото: REUTERS ЧП произошло в результате отказа двигателя самолёта. Это случилось через 20 мину
gorod
Харрисон Форд разбился в авиакатастрофе
f0734d3f_1
f0734d3f_1
Актёр Харрисон Форд пострадал в результате авиаинцидента. Он попал на больничную койку с серьёзными повреждениями. Известный голливудский актер Харрисон Форд серьезно пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Калифорнии. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американские источники, пилотируемое 72-летним актером воздушное судно потерпело крушение на поле для гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. В результате Форд получил множественные травмы головы и порезы. Он был госпитализирован.
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
 Фото: REUTERS ЧП произошло в результате отказа двигателя самолёта. Это случилось через 20 минут после вылета Форда из аэропорта города Санта-Моника на побережье Тихого океана. "Могу сообщить, что пилот предупредил диспетчера аэропорта Санта-Моники, что двигатель его самолета заглох. Одновременно он запросил разрешение вернуться в аэропорт. Я хочу сказать, что пилоту здорово повезло, что он выжил", - цитирует ТАСС представителя Национального управления США по безопасности на транспорте Патрика Джонса. Отметим, что актёр Харрисон Форд имеет лицензию пилота. Он неоднократно садился за штурвал самолётов и вертолёта, и уже попадал в такие аварии. Источник: topnews.ru

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