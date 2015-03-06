Харрисон Форд разбился в авиакатастрофе

Актёр Харрисон Форд пострадал в результате авиаинцидента. Он попал на больничную койку с серьёзными повреждениями. Известный голливудский актер Харрисон Форд серьезно пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Калифорнии. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американские источники, пилотируемое 72-летним актером воздушное судно потерпело крушение на поле для гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. В результате Форд получил множественные травмы головы и порезы. Он был госпитализирован. Фото: REUTERS ЧП произошло в результате отказа двигателя самолёта. Это случилось через 20 мину