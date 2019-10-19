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Социум

Хлеб подорожает в Атырау

Атырауские предприниматели-пекари собрали брифинг, на котором объявили о подорожании хлеба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам директора ЖК «Азмуханова» Талгата Кощанова мера эта - вынужденная. — Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука привозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках он (хлеб - прим. автора) будет реализовываться по 95 тенге. Хоть мы и не зерновой регион, но у нас самая низкая цена на хлеб. Другие област
gorod
Хлеб подорожает в Атырау
Атырауские предприниматели-пекари собрали брифинг, на котором объявили о подорожании хлеба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" По словам директора ЖК «Азмуханова» Талгата Кощанова мера эта - вынужденная. — Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука привозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках он (хлеб - прим. автора) будет реализовываться по 95 тенге. Хоть мы и не зерновой регион, но у нас самая низкая цена на хлеб. Другие области, к примеру, уже повысили цену до 100, а кто-то и до 110 тенге, - сообщил Талгат Кощанов. Он также отметил, что многие пекарни работали в убыток. Рост цен на социальный хлеб отмечается во многих регионах. Представители пекарен предупредили, что повышение нужно ожидать уже в начале следующей недели. Однако ТОО «Даулет-НАН» обязался держать цену в 75 тенге до конца октября: у них есть в запасе мука, которая была приобретена по прежней цене. По словам руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Руслана Давлетова, областной акимат готовит постановление об утверждении правил реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. ​ — В рамках данных правил через СПК «Атырау» будут выделяться льготные займы субъектам предпринимательской деятельности, торговым сетям, которые имею свои пекарни. В свою очередь они будут брать на себя обязательства. По наличию определенных видов товаров и их цене. К примеру, на муку, хлебобулочные изделия. Соответственно, у населения будет выбор. В данных торговых сетях цена на хлеб будет ниже, — сказал Руслан Давлетов. — Постановление акимата на согласовании в органах юстиции, после подписания оно вступит в законную силу. ​ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
хлеб повышение цена

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