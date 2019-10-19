Хлеб подорожает в Атырау

Атырауские предприниматели-пекари собрали брифинг, на котором объявили о подорожании хлеба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам директора ЖК «Азмуханова» Талгата Кощанова мера эта - вынужденная. — Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука привозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках он (хлеб - прим. автора) будет реализовываться по 95 тенге. Хоть мы и не зерновой регион, но у нас самая низкая цена на хлеб. Другие област