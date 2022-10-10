Цены на хлеб выросли на 19% за год, сообщают аналитики Energyprom.kz. В ЗКО хлеб подорожал до 200 тенге Стоимость хлеба по итогам сентября выросла на 19,4% по сравнению с сентябрём прошлого года. Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7%,
  • на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 28,2%,
  • на пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 14,4%,
  • на нарезной батон — на 28,1%.
Так, пшеничный хлеб из муки высшего сорта обходился казахстанцам по 341 тенге за килограмм, из муки первого сорта — по 195 тенге за килограмм. В Уральске - 344 тенге за килограмм хлеба из муки высшего сорта, первого сорта — по 180 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.