на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 28,2%,

на пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 14,4%,

на нарезной батон — на 28,1%.

Стоимость хлеба по итогам сентября выросла на 19,4% по сравнению с сентябрём прошлого года. Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7%,Так, пшеничный хлеб из муки высшего сорта обходился казахстанцам по 341 тенге за килограмм, из муки первого сорта — по 195 тенге за килограмм. В Уральске - 344 тенге за килограмм хлеба из муки высшего сорта, первого сорта — по 180 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.