Ходит на площадке и фотографирует детей: жители Аксая просят полицейских изолировать странного мужчину

Полицейские начали расследование в отношении мужчины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились жители Аксая, которые рассказали, что боятся за своих детей. Они переживают из-за странного поведения незнакомого мужчины, который пополняет свою фотогалерею в телефоне детскими фотографиями. Они рассказывают, что якобы среди детских фотографий в его телефоне также были фото гениталий. - Вы представьте теперь, что нам думать, если посторонний мужчина фотографирует детей, ну не просто так же? Не знаешь, что у него в голове, а если он бол