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Социум

Ходит на площадке и фотографирует детей: жители Аксая просят полицейских изолировать странного мужчину

Полицейские начали расследование в отношении мужчины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились жители Аксая, которые рассказали, что боятся за своих детей. Они переживают из-за странного поведения незнакомого мужчины, который пополняет свою фотогалерею в телефоне детскими фотографиями. Они рассказывают, что якобы среди детских фотографий в его телефоне также были фото гениталий. - Вы представьте теперь, что нам думать, если посторонний мужчина фотографирует детей, ну не просто так же? Не знаешь, что у него в голове, а если он бол
Кристина Кобина
Ходит на площадке и фотографирует детей: жители Аксая просят полицейских изолировать странного мужчину
Полицейские начали расследование в отношении мужчины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Боимся выпускать на прогулку: жители Аксая просят изолировать мужчину фотографировавшего их детей
Боимся выпускать на прогулку: жители Аксая просят изолировать мужчину фотографировавшего их детей
Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились жители Аксая, которые рассказали, что боятся за своих детей. Они переживают из-за странного поведения незнакомого мужчины, который пополняет свою фотогалерею в телефоне детскими фотографиями. Они рассказывают, что якобы среди детских фотографий в его телефоне также были фото гениталий. - Вы представьте теперь, что нам думать, если посторонний мужчина фотографирует детей, ну не просто так же? Не знаешь, что у него в голове, а если он болен или вообще что-то сделает с ребенком, - говорит местная жительница Алия. - Не знаешь как быть, да, он еще ничего не сделал, ну а вдруг? А если будет приставать? А если кто-то не уследит за ребенком, может произойти всякое. Об этом случае заявляли в полицию, но только стражи порядка продержали у себя его три часа и отпустили. А дальше что? Никто нам не отвечает на этот вопрос. К слову, этот случай произошел в одном из многоэтажных домов в 5 микрорайоне. Со слов встревоженных родителей, мужчине примерно 30 лет. Кроме того, напуганные родители о данном случае стараются предупредить остальных в школьных группах WhatsApp. - Дорогие родители, осторожно! В нашем городе появился педофил! Он ходил и снимал детей на телефон, а также предоставлял свои фото, где изображены гениталии. Ко всему этому эти фотографии он показывал детям. Это ужас, в его телефоне не только фото, но и очень много видеороликов порно с участием детей. Его никуда не забрали, он гуляет по нашим дворам. Давайте просить, чтобы его изолировали, - говорится в сообщении в одной из школьных групп в WhatsApp. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что по данному факту проводится проверка. - В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Стоит отметить, что мужчина активных действий к детям не применял, тем не менее с ним и его родителями проводится профилактическая беседа, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дети хулиганство мужчина фотографии

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