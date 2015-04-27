Худший сын года: улыбаясь в камеру, парень снял как его девушка дерется с его же матерью

Иногда кажется, что человеческой глупости, жестокости и безразличию нет передела, и такие ролики яркое тому подтверждение. При помощи селфи-палки, подросток снял скандальное видео, на котором запечатлел драку своей девушки со своей же матерью. Смеясь, он дал матери бейсбольную биту, но как только ситуация начала накаляться, ему хватило ума забрать её обратно, а чуть позже также забрать стеклянный стакан из рук девушки. На протяжении всего ролика подросток не перестает улыбаться в камеру и получать от всего происходящего удовольствие. А когда мама стала просить сына, чтобы тот убрал от неё свою