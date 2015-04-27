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Шоу-бизнес

Худший сын года: улыбаясь в камеру, парень снял как его девушка дерется с его же матерью

Иногда кажется, что человеческой глупости, жестокости и безразличию нет передела, и такие ролики яркое тому подтверждение. При помощи селфи-палки, подросток снял скандальное видео, на котором запечатлел драку своей девушки со своей же матерью. Смеясь, он дал матери бейсбольную биту, но как только ситуация начала накаляться, ему хватило ума забрать её обратно, а чуть позже также забрать стеклянный стакан из рук девушки. На протяжении всего ролика подросток не перестает улыбаться в камеру и получать от всего происходящего удовольствие. А когда мама стала просить сына, чтобы тот убрал от неё свою
gorod
Худший сын года: улыбаясь в камеру, парень снял как его девушка дерется с его же матерью
20152504164633
20152504164633
Иногда кажется, что человеческой глупости, жестокости и безразличию нет передела, и такие ролики яркое тому подтверждение. При помощи селфи-палки, подросток снял скандальное видео, на котором запечатлел драку своей девушки со своей же матерью. Смеясь, он дал матери бейсбольную биту, но как только ситуация начала накаляться, ему хватило ума забрать её обратно, а чуть позже также забрать стеклянный стакан из рук девушки. На протяжении всего ролика подросток не перестает улыбаться в камеру и получать от всего происходящего удовольствие. А когда мама стала просить сына, чтобы тот убрал от неё свою девушку, то он, по-прежнему смеясь, ответил ей: "Я не могу, она слишком сильная". Источник: Ультрамарин

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