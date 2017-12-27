- Мы работаем совместно с сотрудниками управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. Планируется высадить 170 сосен. Молодые деревья высаживаются вместе с комом. Это делается в рамках концепции «Туган жер» в целях развития патриотизма, - сообщил директор Уральского ГУ по охране лесов и животного мира Калимолла Кунакбаев. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда озеленители высаживают хвойные деревья на этой трассе. Но из-за неправильного ухода сосны не приживались и погибали.