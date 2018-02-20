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Происшествия Социум

Я больше этой авиакомпанией точно никуда не полечу - пассажир рейса Алматы-Атырау (видео)

В Атырау в 12.00 по местному времени приземлился самолет рейса 2105 авиакомпании Bek Air, совершивший экстренную посадку в Таразе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажиры рассказали, что происходило на борту самолета после того, как объявили экстренную посадку. - В самолете стало резко падать давление, всем велели надеть кислородные маски, и сообщили о том, что ничего страшного не произошло. Мы приземлились в Таразе, через некоторое время пересели в другой самолет и прилетели в Атырау. Паники не было, немного переживали из-падения давления, но после все пришло в норму, - рассказа
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Я больше этой авиакомпанией точно никуда не полечу - пассажир рейса Алматы-Атырау (видео)
В Атырау в 12.00 по местному  времени приземлился самолет рейса 2105 авиакомпании Bek Air, совершивший экстренную посадку в Таразе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пассажиры рассказали, что происходило на борту самолета после того, как объявили экстренную посадку. - В самолете стало резко падать давление, всем велели надеть кислородные маски, и сообщили о том, что ничего страшного не произошло. Мы приземлились в Таразе, через некоторое время  пересели в другой самолет и прилетели в Атырау. Паники не было, немного переживали из-падения давления, но после все пришло в норму, - рассказала девушка с ребенком и со свекровью. - Запах дыма был, согласен, маленькие дети плакали, но их быстро успокоили. Очень сильно испугался за свою жизнь. Экипаж сработал замечательно, благодаря им все прошло тихо и спокойно. Но на этих самолетах я перестал бы летать. Я больше этой авиакомпанией точно никуда не полечу, - рассказал пассажир. - Была нехватка кислорода, дым, гарь, все это мы ощущали примерно полчаса. Паники не было, пассажиры вели себя спокойно. Минут за 15 самолет посадили, - рассказала еще одна пассажирка. Оказалось, что на борту самолета рейса 2105 пассажиром летел и пилот. Мужчина рассказал, что причиной экстренной пасадки стала разгерметизация самолета. - Я сам по профессии пилот, но летел пассажиром. Я не сильно испугался, пассажиры, наверное, испугались, но все перенесли мужественно, спокойно. Я сразу же предупредил экипаж, девочки-бортпроводницы сработали отлично, в штатном режиме давали команды пассажирам и объявили, что ничего страшного не произошло, - поделился мужчина. Напомним, что экстренная посадка самолета направлением "Алматы-Атырау" авикомпании Bek Air произошёл сегодня, 20 февраля, в 7.20 по времени Астаны. Самолёт рейсом 2105 вылетел из Алматы и направлялся в Атырау. На борту было 103 пассажира и 4 члена экипажа. Предварительная причина экстренной посадки – разгерметизация салона. AfWaQ-HEOU8 Алия ЖАМИТОВА
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