Я больше этой авиакомпанией точно никуда не полечу - пассажир рейса Алматы-Атырау (видео)

В Атырау в 12.00 по местному времени приземлился самолет рейса 2105 авиакомпании Bek Air, совершивший экстренную посадку в Таразе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажиры рассказали, что происходило на борту самолета после того, как объявили экстренную посадку. - В самолете стало резко падать давление, всем велели надеть кислородные маски, и сообщили о том, что ничего страшного не произошло. Мы приземлились в Таразе, через некоторое время пересели в другой самолет и прилетели в Атырау. Паники не было, немного переживали из-падения давления, но после все пришло в норму, - рассказа