Вот уже больше года Игорь Санджиев живет в Казахстане. Сюда он сбежал из воинской части, куда его призвали во время мобилизации в России осенью 2022 года. Он родом из Элисты, столицы Калмыкии. В марте 2023 года он сбежал из воинской части пересёк границу в районе села Сайхин и оказался в Уральске. Здесь россиянин попросил предоставить ему статус беженца. Однако ему отказали.
Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев подал в суд на ведомство. Но ему трижды отказал в иске.
Находясь в Уральске, Санджиев получил приглашение от Франции, где ему обещали предоставить статус беженца. Россиянин оформил все необходимые документы, получил выездную визу. Но в самый последний момент от отъезда в Европу Санджиев отказался, так как во Франции ему предложили лишь расположение в лагере мигрантов. Там, по словам мужчины, условия оставляют желать лучшего. Сейчас он остановился в Астане.
По словам Игоря, в Казахстане ему приходится не сладко. В работе ему отказывают, так как документов, удостоверяющих личность у него нет. Паспорт Санджиева остался в воинской части, из которой он бежал. Но тем не менее россиянин выражает огромную благодарность всем неравнодушным казахстанцам. Однако считает, что государство само создает себе проблемы.
– Казахстан подписал международную конвенцию о защите прав беженцев и лиц, которые нуждаются в защите. Но государство его не соблюдает. Конвенции существуют в Казахстане чисто формально. Мои судебные тяжбы это всё доказали. Сейчас я подал в Верховный суд Казахстана, до лета вопрос обжалования должен решиться. После этого я буду подавать документы на получение политического убежища. Моё будущее здесь туманное. Если мне не дадут статус, меня могут и не выдавать, так как я окажусь под международной защитой. Казахстан может не пойти на нарушение международных законов. Фактически я останусь здесь, как лицо без определенного места жительства, без документов. Меня одновременно и не регистрируют, и не выдворяют, - говорит Игорь Санджиев.
Что касается трудоустройства в Астане, то и здесь россиянину пока не везет. Хотя нашлись люди, которые взяли его на работу, долго проработать Санджиеву не удалось. Устроившись водителем, мужчина попал в аварию, и вновь остался без работы. Этот факт он связывает с тем, что долгое время не работал и начал терять свои профессиональные навыки. До сегодняшнего дня Санджиев жил за счет благотворительных организаций и пожертвований.
– Я не собираюсь возвращаться в Российскую Федерацию, потому что надо мной висит уголовный срок за разногласие с политикой президента страны. Я не хочу нести уголовное наказание или участвовать в так называемой специальной военной операции, от которой я открещиваюсь до сих пор. На меня заведено административное дело, меня оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынесено незаконно, так как его вынес гражданский суд Элисты. Хотя у меня есть статус военнослужащего, и меня должен был судить военный суд. Это доказывает, что законы в России не соблюдаются, - отметил Санджиев.
В данный момент мужчина находится в Уральске. Он продлевает срок свидетельства лица, ищущего убежище. Далее он намерен вернуться в Астану, где планирует устроиться на работу, ждать и надеяться на решение Верховного суда. В столице он проживает в хостеле. За время проживания в Казахстане россиянин успел обзавестись друзьями, которые ему и помогают. С родственниками Санджиев связь не поддерживает. Он связывает это с тем, что год назад сделал выбор не в пользу политики президента России.
Что касается отказа от отъезда во Францию, то Санджиев не жалеет о своем решении.
– Есть Телеграм-канал, где люди, проживающие в лагере для беженцев, просят перечислить им деньги в евро на питание. Пока рассматривается их статус, пособие им не выплачивается. Им выделяют продуктовый набор на неделю, но его не хватает. Живут они загородом, в каких-то деревнях, в помещениях барачного типа, без каких-либо удобств. Предоставление статуса беженца во Франции рассматривается полгода. Единственный плюс - это то, что у них есть крыша над головой. Но жизнь за границей очень дорогая, пособие минимальное для больших городов Европы. У кого мне просить деньги в евро, если я здесь с трудом нахожу в тенге. Поэтому я не жалею о своем решении. Дважды в одну и ту же реку не входят. Тем более были люди, которые за помощь потребовали с меня, чтобы я делал какие-то политические заявления с осуждением России и поддержкой Украины. Хотя моя позиция строго пацифистская, я не сторонник конфликтов и противостояний. Какие-то заявления в чью-то пользу я делать не могу, потому что это противоречит моей гражданской позиции. Если мне предложат другую страну Европы, то я соглашусь. И то если это будет на безвозмездной основе, - заключил кандидат на статус беженца.
