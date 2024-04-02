По информации пресс-службы акимата области, в ЗКО с 1 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее решение подписал аким области Нариман Турегалиев.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.

Как отмечают в ведомстве, в регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов.

- В пяти трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы. В настоящее время в этих районах усилены меры безопасности. Опасного уровня достигли реки Чаган и Деркул, увеличивается объем воды в реке Урал. В результате принимаемых мер, эвакуировано около четырех тысяч человек, половина из которых – дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия, - говорится в сообщении акимата.