По информации филиала АО «КазАвтоЖол» движение для всех видов транспорта на трассе Подстепное - Федоровка - граница РФ закрыли в связи с переливом талых вод на 35 километре. Ограничение ввели вчера, 1 апреля, в 21:10.

Вместе с тем, жители района пишут, что не доезжая до села Теректи (Федоровка) на дороге образовались провалы.

— Новый асфальт, не доезжая до Федоровки, где идет раздвоение трассы, асфальт провалился на метра полтора. Передо мной машина ехала, провалилась. Участок очень опасный, не заметный, — сообщают жители села.

Между тем, по данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на сегодняшний день переливы зафиксированы на 63 участках автодорог области. Стихии подверглись пять областных дорог и 17 дорог местного значения. В 31 месте размыто дорожное полотно, проезд транспорта невозможен.

Без транспортного сообщения остаются 10 сёл, восемь из которых в Каратобинском районе и по одному в Теректинском и Шынгырлауском районах.

– Первого апреля на 35-ом километре автодороги Уральск-Илек из-за подмывания талыми водами основания дороги произошел обвал дорожного полотна. На нескольких участках происходят переливы через трассу. В связи с этим убедительно просим жителей и гостей ЗКО воздержаться от поездок, – проинформировал командир батальона патрульной полиции Еламан Валиев.

К слову, глубина обвала на автодороге составляет около 10-12 метров.