Паводок в ЗКО: Урал за сутки поднялся на один метр

По последним данным РГП “Казгидромет”, из-за теплых погодных условий ожидается ослабление ледовых явлений, подъем уровней воды на реках превышает опасных отметок.

Вчера, 1 апреля, на реке Урал в селе Январцево уровень воды составлял 437 сантиметров. Сегодня, 2 апреля, уровень воды составляет уже 555 сантиметров.

Уровень реки Урал в городе Уральск 1 апреля составлял 466 сантиметров, сегодня, 2 апреля, отметка - 574 сантиметра.

Река Чаган поднялась не сильно, вчера отметка достигала 1 215 сантиметров, сегодня - 1 247. Однако цифры говорят, что уровень движется к опасной отметке.

Река Деркул в селе Белес района Байтерек на 1 апреля был опасный уровень в 673 сантиметров, на данный момент уровень составляет 710 сантиметра.

Река Деркул – село Таскала идет на убывание. Вчера уровень воды был 508 сантиметров, сегодня 484 сантиметра.

Река Утва – село Акшат также идет на убывание. 1 апреля уровень воды составил 459 сантиметров, сегодня - 463 сантиметра.

Уровень воды в реке Быковка – село Чеботорево сегодня составляет 813 сантиметров. Тогда как опасный уровень составляет 810 сантиметров.