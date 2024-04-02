Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что никто из пострадавших от паводка не останется без помощи, передает NUR.KZ. Премьер-министр подчеркнул, что регионы недостаточно серьезно оценили опасность паводков.

Бектенов дал поручение кабмину, чтобы МЧС совместно с МО и МВД, акиматами приняли необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей. Кроме того, поручено разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.

— К этому надо быть готовыми. Где необходимо надо обеспечить заблаговременную эвакуацию. МЧС совместно с акиматами и другими силовыми структурами обеспечить привлечение достаточного объема сил и средств для проведения своевременных аварийно-спасательных и неотложных работ в подтопленных населенных пунктах. Акиматам принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны, с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы. Министерствам по чрезвычайным ситуациям, нацэкономики, финансов, транспорта, строительства, водных ресурсов и акиматам регионов незамедлительно начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и оказание материальной помощи пострадавшим людям. Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов, — поручил Бектенов.

Также на заседании правительства высказался министр экологии. Он заявил, что с середины марта «Казгидромет» регулярно предупреждал о паводках, но акиматы не обратили на это внимания.

— Еще в декабре были определены паводкоопасные участки в разрезе регионов и отражены в прогнозах на начало декабря, февраля и марта месяца, которые были направлены акиматам и центральным госорганам. Более того, начиная с 15 марта по сегодняшний день «Казгидромет» выпустил более 100 штормовых предупреждений, которые также были направлены и продолжают направляться в местные и центральные государственные органы согласно схеме оповещения о штормовых предупреждениях. Однако акиматы не обратили особого внимания на прогноз, что не позволило реально оценить угрозу предстоящего паводка и своевременно принять превентивные меры, — заявил министр Ерлан Нысанбаев.

Гендиректор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева в кулуарах кабмина рассказала, что в ЗКО ожидается подъем уровня воды по трансграничным рекам.