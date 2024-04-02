Первого апреля на автодороге Подстепное — Федоровка — граница РФ произошёл перелив талых вод. Участок дороги закрыли. Людям приходится оставлять автомобили за несколько километров. Этот путь можно преодолеть пешком. Объездную дорогу еще не сделали. Сейчас дорожники засыпают грунтом разрытое место.

Кроме этого, талая вода залила проезжую часть этой же трассы ближе к Пойме.

— Мы из Шынгырлау, торопимся, ребёнку нужно к врачу в Уральск. Запись на 12:00. Следующая запись только через две недели. Хоть бы успеть. По ту сторону дороги, говорят, что люди с шести утра стоят,— рассказала женщина.

На месте дежурят сотрудники полиции. Разрытое место люди обходят по просёлочной дороге по грязи и глине.

К слову, трассу отремонтировали в прошлом году.