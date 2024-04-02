О сносе плотины возле села Бесагаш Бурлинского района сообщает группа "ЗКО Аксай" в Facebook со ссылкой на отдел по чрезвычайным ситуациям Бурлинского района.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Бурлинского района сообщает:

1 апреля текущего года на плотине вблизи села Бесагаш, расположенной в Пугачевском сельском округе, из-за скопления большого количества воды, по водотоку возникла угроза селу Бесагаш, расположенному ниже по течению. В связи с этим сотрудники УЧС Бурлинского района, МИО, КПО Б б.в. с помощью специальной техники выехали из города Аксай для эвакуации жителей села Бесагаш. Проведена разъяснительная работа, отработаны действия населения во время паводков, внесен вклад в работу по переселению животных в безопасное место.

Из данного села 5 человек (в том числе 4 ребенка) были эвакуированы к родственникам в г. Аксай, остальные жители отказались от эвакуации.

Из данного села 5 человек (в том числе 4 ребенка) были эвакуированы к родственникам в г. Аксай, остальные жители отказались от эвакуации. 2 апреля текущего года в 04:18 поступило сообщение о сносе плотины возле села Бесагаш. На место происшествия выехали ЧС, МИО Бурлинского района спецтехникой. Уважаемые жители и гости Бурлинского района, обращаем особое внимание на замечания МИО и УЧС и просим вас неукоснительно выполнять все мероприятия, озвученные для сохранения вашей жизни!!! - говорится в сообщении группы.

Между тем, в пресс-службе департамента ЧС по ЗКО сообщили, что прорыва плотины не было.