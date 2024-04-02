В управлении физической культуры и спорта ЗКО сообщили, что со 2 по 6 апреля в Уральске пройдет международный турнир по бадминтону «CONDENSATE Kazakhstan International Challenge». Организаторы ожидают, что в турнире примут участие спортсмены из более чем 30 стран мира, включая Казахстан.

— Это один из престижнейших континентальных соревнований, и стоят выше рангом международных турниров «International Series», которые проводились в Уральске в 2015, 2018 и 2019 годах. Заработанные в ходе этого соревнования рейтинговые баллы топовыми бадминтонистами обеспечат им возможность получить лицензию для участия в 33-х летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, Франция, — сообщили в ведомстве.

Турнир пройдет в спортивном зале Центра Бадминтона по адресу: город Уральск, улица Ескалиева, 175.