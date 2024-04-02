По данным филала РГП «Казводхоз», сотрудниками ведется постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.
Согласно данным ЗКФ РГП «Казводхоз»:
- Уровень воды реки Урал по состоянию на 8:00 второго апреля на гидропосту г.Уральск составляет 574 см над нулем поста, за сутки +117 см. На второе апреля 2024 года отметка Ириклинского водохранилища РФ – 243,53 м (НПГ – 245,0), приточность к водохранилищу – 1630 м³/сек. Свободная емкость – 364 млн м³, сброс в реку Урал с 1 апреля 2024 года – 390 м³/сек.
- Общий подъем уровня воды трансграничной реки Чаган за паводок на гидропосту Сергиевский Первомайского района Оренбургской области РФ составил 3 м, за сутки +94 см. По данным ЕДДС МО Первомайского района Оренбургской области отметка на Сергиевском гидропосту реки Чаган на второе апреля составил 895 см (опасный уровень 870 см).
- На реке Чаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО уровень воды по состоянию на 8:00 второго апреля составляет 1247 см, за сутки +36 см (опасный уровень 1280-1300 см).
- Уровень воды на реке Деркул в районе посёлка Таскала Таскалинского района ЗКО по состоянию на 8:00 второго апреля составил 484 см, за сутки - 36 см (опасный уровень 520 см), в районе поселка Белес уровень воды составил 710 см, за сутки +40 см (опасный уровень 600-650 см).
- Уровень воды Чаганского водохранилища на трансграничной реке Чаган 28,40 м, объемом 21,15 млн.м³ (НПГ – 28,00 м, объем – 19,1 м).
Как сообщили в филиале «Казводхоз», ими ежедневно ведется обмен информацией с ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» по температурным режимам в верховьях двух рек - Малый и Большой Узени, и по мере их изменения, корректируются объемы ожидаемых паводковых стоков.
- Из сопредельного государства со 2 апреля 2024 года поступает: по реке Малый Узень – 100 м³/сек, по реке Большой Узень – 540 м³/сек паводковой воды, - уточнили в ведомстве.
В филиал РГП «Казводхоз» сообщили, что предприятие эксплуатирует водохозяйственные объекты на трансграничных реках Большой и Малый Узени, Жанибекскую оросительно-обводнительную систему межгосударственного значения, Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему межобластного значения, Чаганское водохранилище на трансграничной реке Чаган, Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолак-Анката, водохранилище на реке Ембулатовка, водохранилище на балке Сулусай.
- Процесс по безаварийному пропуску паводковых вод контролируется инженерно-техническими работниками ЗКФ РГП «Казводхоз». Наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы (УКООС) с общим объемом 260 млн м³ осуществляется в паводковый период с одновременной подачей воды водопотребителям. Разрешенный годовой водозабор согласно выданному разрешению на специальное водопользование Жайык-Каспийским БИ составляет 607 млн.м³. Фактически по состоянию на 08:00 второго апреля наполнено 140,99 млн м³ или 54,16% от проектного. Проектный объем водохранилищ по Мало-Узенской оросительно-обводнительной системе 111,394 млн м³, фактически 97,479 млн.м³ или 88,52%. По Больше-Узенской оросительно-обводнительной системе 104,6 млн м³, фактически 45,7572 млн м³ или 43,74%, - пояснили в ведомстве.