Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал увеличился в несколько раз

По данным филала РГП «Казводхоз», сотрудниками ведется постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

Согласно данным ЗКФ РГП «Казводхоз»:

Уровень воды реки Урал по состоянию на 8:00 второго апреля на гидропосту г.Уральск составляет 574 см над нулем поста, за сутки +117 см. На второе апреля 2024 года отметка Ириклинского водохранилища РФ – 243,53 м (НПГ – 245,0), приточность к водохранилищу – 1630 м³/сек. Свободная емкость – 364 млн м³, сброс в реку Урал с 1 апреля 2024 года – 390 м³/сек.

Общий подъем уровня воды трансграничной реки Чаган за паводок на гидропосту Сергиевский Первомайского района Оренбургской области РФ составил 3 м, за сутки +94 см. По данным ЕДДС МО Первомайского района Оренбургской области отметка на Сергиевском гидропосту реки Чаган на второе апреля составил 895 см (опасный уровень 870 см).

На реке Чаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО уровень воды по состоянию на 8:00 второго апреля составляет 1247 см, за сутки +36 см (опасный уровень 1280-1300 см).

Уровень воды на реке Деркул в районе посёлка Таскала Таскалинского района ЗКО по состоянию на 8:00 второго апреля составил 484 см, за сутки - 36 см (опасный уровень 520 см), в районе поселка Белес уровень воды составил 710 см, за сутки +40 см (опасный уровень 600-650 см).

Уровень воды Чаганского водохранилища на трансграничной реке Чаган 28,40 м, объемом 21,15 млн.м³ (НПГ – 28,00 м, объем – 19,1 м).

Как сообщили в филиале «Казводхоз», ими ежедневно ведется обмен информацией с ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» по температурным режимам в верховьях двух рек - Малый и Большой Узени, и по мере их изменения, корректируются объемы ожидаемых паводковых стоков.

- Из сопредельного государства со 2 апреля 2024 года поступает: по реке Малый Узень – 100 м³/сек, по реке Большой Узень – 540 м³/сек паводковой воды, - уточнили в ведомстве.

В филиал РГП «Казводхоз» сообщили, что предприятие эксплуатирует водохозяйственные объекты на трансграничных реках Большой и Малый Узени, Жанибекскую оросительно-обводнительную систему межгосударственного значения, Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему межобластного значения, Чаганское водохранилище на трансграничной реке Чаган, Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолак-Анката, водохранилище на реке Ембулатовка, водохранилище на балке Сулусай.