Паводки в Казахстане: сколько денег выделят людям на строительство новых домов

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге в кабмине сообщил, что на строительство домов пострадавших в паводках выделят финансовую поддержку, передает NUR.KZ.

Министр объявил, что в настоящее время акиматы занимаются сбором данных и оценкой ущерба.

— Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после из республиканского бюджета. Сейчас 22 миллиона тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 квадратных метров на дом или стоимость двухкомнатной квартиры. 281 тысяча тенге за один квадратный метр. В дальнейшем деньги будут выделяться из бюджета исходя из этой стоимости. Пока точного количества домов у нас нет, — сообщил министр.

В настоящее время в ЗКО подтоплено 515 жилых домов, об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.