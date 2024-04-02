По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, специалисты «Казгидромета» сообщают, что уровень реки Чаган в РФ поднялся до критической отметки. Соответственно в ближайшие дни вода придёт в Уральск. Как мы наблюдаем, уровень воды в Чагане постепенно поднимается и у нас.
— По словам специалистов, по реке Урал критическая ситуация. С Ириклинского водохранилища спускают очень большой объем воды. Если до этого было 90 кубометров в секунду, то сейчас 390 кубических метров. При этом объем сбрасываемой воды может увеличиваться, — рассказал замакима.
Жандос Дуйсенгалиев, сообщил, что в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовалась затор изо льда.
— Буквально два дня назад по реке Чаган и Деркул всплошную стоял лёд. Вода шла только по бокам. Температура воздуха повысилась, лёд стал таять, рушиться и плыть по течению. Здесь река поднялась до уровня самого моста, образовался затор из льдин. Сейчас привлекли проектировщиков моста, хотим без демонтажа поднять его. Попробуем так сделать. Если так не получится, то придётся резать мост. Это уже в крайнем случае. Также затор идёт по Set Sail парку, там тоже много вопросов. Там скорее всего будут взрывать лёд, — сообщил заместитель акима города.