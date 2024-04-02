По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, специалисты «Казгидромета» сообщают, что уровень реки Чаган в РФ поднялся до критической отметки. Соответственно в ближайшие дни вода придёт в Уральск. Как мы наблюдаем, уровень воды в Чагане постепенно поднимается и у нас.

— По словам специалистов, по реке Урал критическая ситуация. С Ириклинского водохранилища спускают очень большой объем воды. Если до этого было 90 кубометров в секунду, то сейчас 390 кубических метров. При этом объем сбрасываемой воды может увеличиваться, — рассказал замакима.

Жандос Дуйсенгалиев, сообщил, что в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовалась затор изо льда.