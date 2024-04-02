Первого апреля на автодороге Подстепное — Федоровка — граница РФ произошёл перелив талых вод. Участок дороги закрыли.

Как сообщил заместитель руководителя ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» Дамир Тлеубаев, размыв дорожного полотна произошел на 35-ом километре автодороги, вдоль водопропускной трубы. На месте образовалась просадка конструктивных слоев дороги. Поврежденный участок восстанавливает подрядная организация ТОО «Казкомсервис».

– На место обрушения укладывается инертный материал. Задействовано 20 специалистов и 14 единиц спецтехники, таких как экскаваторы, погрузчики, самосвалы. Возобновление движения планируется в кратчайшие сроки, ориентировочно в течение дня. На 35-м километре автодороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» ограничено движение транспорта, - сообщил Дамир Тлеубаев. Позже стало известно, что движение для всех видов транспорта на трассе Подстепное – Федоровка – граница РФ открыто.

Отметим, что данный участок дороги был построен в 2023 году, сдача объекта запланирована до конца 2025 года. Поэтому строительные работы закончены не полностью и работы по укреплению водопропускной трубы не завершены. По словам Тлеубаева, как раз из-за этого и произошла просадка проезжей части.

– Движение на этом участке дороги было временно открыто для удобства пользователей из-за приостановки строительных работ в зимний период. С началом строительного сезона этот участок будет перекрыт, а транспортное сообщение будет осуществляться по временной объездной дороге.

Для восстановления дорожного полотна был взят слой асфальта. На месте организованы круглосуточное дежурство и восстановительные работы, - отметил он.

К слову, подрядчик за счет собственных средств восстанавливает участок.

Между тем, на сети автодорог международного и республиканского значения ЗКО во время паводкового периода, начиная с 26 марта зафиксированы четыре факта переливов талых вод через дорожное полотно. Проезжая часть дорог не пострадала.