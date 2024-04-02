По данным пресс-службы управления образования ЗКО, ученики семи школ области начали четвертую четверть в дистанционном формате. На онлайн-обучение перешли учащиеся школ поселков Кентубек, Пугачево Бурлинского района, СОШ №8 города Аксай, а также школы в сёлах Анкаты, Подстепное Теректинского района и областной специализированной школы-гимназии-интерната для одаренных детей имени Абая. В этих районах объявлен режим ЧС.

В зданиях этих учебных заведений размещены эвакуационные пункты. Что касается школ Уральска, то во всех городских школах занятия проходят в штатном режиме.