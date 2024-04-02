В областном центре под воду ушла часть набережной реки Урал. Только за прошедшие сутки вода в реке поднялась на один метр. Подтопленными оказались беседка и скамейки. Плиты и брусчатка — отваливаются. Рушатся ступеньки на лестнице. Напомним, набережную затапливает не первый год. Аналогичная картина наблюдалась в 2017 году.

Строительство набережной в Уральске началось в 2012 году, уже через год объект сдали, потратив на это полмиллиарда тенге. Подрядчиком выступал ТОО «Болашак-Т», чей семилетний гарантийный срок уже закончился.



Через пару лет место отдыха превратилось в разруху. За это время набережную несколько раз топило, она зарастала травой, выходил из строя фонтан, брусчатка, упавшие гранитные плиты менялись несколько раз.

В 2022 году власти рассказали, что решили провести текущий ремонт набережной и разработали сметную документацию на 280 миллионов тенге. За прошедшие годы на набережной меняли брусчатку, восстановили разные малые архитектурные формы и провели капитальный ремонт фонтана. Также там ежегодно сажают многолетние и однолетние цветы, а в прошлом году установили качели для детей. В планах объявить конкурс на проектирование новой набережной. Ориентировочно на новый проект планируют потратить не менее одного миллиарда тенге, с учётом постоянного подорожания строительных материалов.