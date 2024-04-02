— Гибель скота во время ЧС возместят из местного бюджета области, а также из иных источников. В случае нехватки кормов для отогнанного с мест подтопления поголовья АО «НК «Продкорпорация» организует по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей, — говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РК, для возмещения убытков в результате паводка жителям ЗКО необходимо обратиться в областной штаб по номеру 8 7112 51 42 22.Ранее на заседании замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов подтвердил информацию о том, что во время потопа погиб домашний скот. Однако точную цифру Айтмухамбетов называть не стал. По его словам, животные погибли в селах Коржын Каратобинского района, Оленти Сырымского района и в Бурлинском районе.