Погибший подросток на чемпионате ММА в Актау был чемпионом мира

Тренер погибшего 17-летнего спортсмена, рассказал, что до момента трагедии он успел одержать победу в первом бое за 20 секунд, передает Nur.kz. Однако в середине второго боя юноша жаловался на тошноту, но выступать не отказался. Погибший подросток был чемпионом мира по кикбоксингу.

По словам тренера Эльвина Агаева, предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

— Сейчас, говорит, я выйду, первое место возьму. Ходил - все нормально. Я уже внизу сидел, я уже спустился. Он спустился, его друг Альмир уже надел перчатки - все… вышел, первый раз провел, подошел, второй раунд… и на втором раунде все, — рассказал тренер погибшего спортсмена Эльвин Агаев.

Между тем полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.