Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев рассказал, что с 26 марта паводковая ситуация в регионе резко осложнилась. На это повлияли обильные осадки и резкое потепление. С 27 марта началось движение талых вод в руслах рек в Сырымском, Каратобинском, Теректинском и Бурлинском районах.

— Из берегов вышли реки: Шынгырлау, Жаксыбай, Оленты, Булдырты. Подтопило дома в девяти сёлах. Всего подтопило 384 жилых дома, но цифра возможно будет расти или пойдет на убыль. Это предварительные данные. На контроле остаются 59 подтопленных домов. Эвакуировали 3744 человек, из них 1455 — дети. В безопасные места отогнали 2730 голов скота, — пояснил Руслан Касыбаев.

По его словам, в настоящее время без транспортного сообщения остаются десять населенных пунктов, восемь в Каратобинском районе и по одному населённому пункту в Сырымском и Шынгырлауском районах.

— Отмечается подъем уровня воды на реках по руслу реки Урал, на сегодняшний день уровень составляет 414 сантиметров. Только за сутки уровень поднялся на 84 сантиметра. На реке Илек 485 сантиметров, при опасной отметке 750. При повышении критической отметки, вода выйдет на пойменные участки. Они все расположены на территории РФ. Со стороны реки Илек подтоплений не ожидаем. Уровень реки Чаган приближается к опасной отметке — 1280 сантиметров. Уровень достиг 1211 сантиметров. За сутки воды повысилась на 39 сантиметров. Ситуация напряженная, но находится на контроле, — доложил Руслан Касыбаев.

Также на контроле ДЧС находится 21 перелив и 30 размывов на автодорогах области.