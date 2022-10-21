Десяток яиц категории С1 в магазинах продают по 520 тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
По данным бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,5% и с начала года - на 20,1%. Рекордсменом по подорожанию стали куриные яйца, в среднем цена на этот продукт повысилась на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за один десяток.
В торговых точках Уральска цены на куриные яйца подскочили до 520 тенге за десяток. Уральцы в недоумении, ведь обычно стоимость этого продукта повышается перед Новым городом либо перед Пасхой.
– У нас своя птицефабрика, и не одна. Почему повышают цены, народу и так нелегко. Пусть на экспорт не отправляют, а своим продают подешевле. Народ покупал, покупает и будет покупать, вот они этим и пользуются. С каждой пенсии беру тридцатку яиц, этого хватало на некоторое время. Теперь придется сократить, 520 тенге за десятку, тридцать штук обойдётся в полторы тысячи тенге, - негодует пенсионерка Людмила Астраханская.
Продавцы лишь разводят руками, мол надбавка у них и так минимальная.
Цена подскочила не только на заводские яйца, но и домашние. Если раньше десяток можно было приобрести за 600 тенге, то сейчас вам придётся заплатить уже 630 тенге.
– Дороже на 30 тенге продаю, считаю, что это не такая уж и большая надбавка. Знаете как сложно птицу содержать? Их ведь кормить ещё нужно, а корм дорогой стал. На моих птиц мешка корма хватает лишь на 15 дней максимум. 25 килограммов комбикорма покупаю за 4 500 тенге. Сосед продаёт, изготавливает сам, вот и считайте сколько должны стоить домашний яйца, - говорит продавец яиц Сабит.
На центральном рынке аналогичная картина.
В управлении сельского хозяйства и в ассоциации производителей яиц Казахстана пообещали прокомментировать ситуацию позже. До руководства управления предпринимательства и местной птицефабрики дозвониться не удалось.
Столько стоят яйца в супермаркете Алматы
Цена на домашние яйца в Уральске
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
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