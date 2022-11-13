Ярмарка вакансий для молодёжи пройдёт в Уральске

В ней примут участие крупные организации, предприятия и госучреждения. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акимата ЗКО, 15 ноября с 15:00 до 17:00 в областном драматическом театре имени Букеевой пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи «Жастарга жумыс». В ней примут участие крупные организации, предприятия и государственные учреждения области. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по номерам: 8 (705) 143-06-06, 51-43-40. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.