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Социум

Ярмарка вакансий для молодёжи пройдёт в Уральске

В ней примут участие крупные организации, предприятия и госучреждения. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акимата ЗКО, 15 ноября с 15:00 до 17:00 в областном драматическом театре имени Букеевой пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи «Жастарга жумыс». В ней примут участие крупные организации, предприятия и государственные учреждения области. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по номерам: 8 (705) 143-06-06, 51-43-40. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Арайлым Усербаева
Ярмарка вакансий для молодёжи пройдёт в Уральске
В ней примут участие крупные организации, предприятия и госучреждения.
Блогеры и актёры рассказали безработной молодёжи ЗКО истории успеха
Блогеры и актёры рассказали безработной молодёжи ЗКО истории успеха
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акимата ЗКО, 15 ноября с 15:00 до 17:00 в областном драматическом театре имени Букеевой пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи «Жастарга жумыс». В ней примут участие крупные организации, предприятия и государственные учреждения области. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по номерам: 8 (705) 143-06-06, 51-43-40. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Молодежь ярмарка

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