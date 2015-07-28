Ярмарка вакансий пройдет в Уральске

Очередная ярмарка вакансий пройдет 30 июля в ДК Молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - На предстоящей ярмарке примут участие представители 20 предприятий и организаций, - говорит консультант областного ресурсного центра по работе с молодежью Гульшат БАЙМУРАТОВА. - Всего представлено более 500 вакансий на различные профессии. А также будут вести набор специалистов по программе «С дипломом в село» преподавателей, ветеринаров и медицинских работников. Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 14 часов по улице Карбышева, 60, ДК Молодёжи.