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Социум

Ярмарка вакансий пройдет в Уральске

Очередная ярмарка вакансий пройдет 30 июля в ДК Молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - На предстоящей ярмарке примут участие представители 20 предприятий и организаций, - говорит консультант областного ресурсного центра по работе с молодежью Гульшат БАЙМУРАТОВА. - Всего представлено более 500 вакансий на различные профессии. А также будут вести набор специалистов по программе «С дипломом в село» преподавателей, ветеринаров и медицинских работников. Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 14 часов по улице Карбышева, 60, ДК Молодёжи.
Marat
Ярмарка вакансий пройдет в Уральске
Очередная ярмарка вакансий пройдет 30 июля в ДК Молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - На предстоящей ярмарке примут участие представители 20 предприятий и организаций, - говорит консультант областного ресурсного центра по работе с молодежью Гульшат БАЙМУРАТОВА. - Всего представлено более 500 вакансий на различные профессии. А также будут вести набор специалистов по программе «С дипломом в село» преподавателей, ветеринаров и медицинских работников. Ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 14 часов по улице Карбышева, 60, ДК Молодёжи.
ярмарка вакансий

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