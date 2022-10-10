На ней соискателям предложат как временную, так и постоянную работу. В ЗКО без работы остались бухгалтеры, юристы и инженеры Фото из архива "МГ" Ярмарка вакансий пройдёт 12 октября в 11:00 по адресу Курмангазы, 173А. Организует мероприятие областное управление координации занятости и социальных программ. На ярмарке желающие смогут сразу пройти собеседование с работодателями области и города, а также получить консультации специалистов на рынке труда. Своё резюме вы можете прислать на адрес: [email protected] или WhatsАpp 8 (775) 045-90-96. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.