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Социум

Ярмарки пройдут в Уральске 5 и 6 ноября

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать с 9:00 до 13:00. Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут: 5 ноября по улице Ихсанова; 6 ноября в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75. Территория рынка «Көк базар». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Ярмарки пройдут в Уральске 5 и 6 ноября
Сельскохозяйственные ярмарки будут работать с 9:00 до 13:00.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут:
  • 5 ноября по улице Ихсанова;
  • 6 ноября в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75. Территория рынка «Көк базар».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка

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