Юный шахматист из Казахстана завоевал третий титул чемпиона мира в Испании

Казахстанские шахматисты заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата мира FIDE среди детей и юношей U7–U17, завершившегося 20 октября в испанском городе Рокетас-де-Мар. В преддверии Дня Республики сборная страны завоевала 13 медалей, включая семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. Среди обладателей золотых медалей – 13-летний Данис Куандыкулы, который в третий раз завоевал титул чемпиона мира. Подготовку к чемпионату мира спортсмен проходил в Академии шахмат Жансаи Абдумалик при поддержке казахстанской автомобильной компании Allur.

В международном первенстве приняли участие 721 шахматист из 82 стран. На протяжении 11 туров участники боролись за медали в 12 возрастных и гендерных категориях. По итогам чемпионата Казахстан возглавил медальный зачёт, опередив Монголию и Узбекистан.

В турнире Данис продемонстрировал практически безупречный результат. В категории до 13 лет он набрал 10,5 очка из 11 возможных, одержав десять побед и завершив лишь одну партию вничью. Казахстанец прошёл турнир без поражений и опередил ближайшего преследователя из Египта на полтора очка.

Для Даниса этот титул стал третьим в карьере. Впервые он выиграл чемпионат мира в 2023 году в Египте среди шахматистов до 10 лет. Спустя два года повторил успех уже в категории до 12 лет на мировом первенстве в Алматы. Победа в Испании продолжила серию международных достижений молодого казахстанского спортсмена. По словам самого Даниса, свою третью победу на чемпионате мира он посвящает Казахстану, считая ее подарком стране ко Дню Республики.

Высокие результаты продемонстрировали и другие представители Казахстана. Чемпионами мира в своих возрастных категориях стали Лейла Алдажарова, Макар Чернышов, Амалия Едрешeва, Милана Филиппова, Амиржан Анетов и Алдияр Жауынбай. При этом Милана Филиппова показала абсолютный результат, выиграв все 11 партий турнира среди девочек до 11 лет.

Успех в Испании продолжил результативный для казахстанских шахмат сезон. В сентябре 2026 года женская сборная страны завоевала серебряные медали 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде, повторив достижение 2024 года. Параллельно в Казахстане развивается система подготовки молодых игроков. По данным Казахстанской федерации шахмат, программа «Шахматы в образовании» охватывает уже более 1 500 школ и 60 тысяч учащихся.

Результаты чемпионата мира в Испании вновь подтвердили конкурентоспособность нового поколения казахстанских шахматистов на международной арене. Семь чемпионских титулов и первое место в медальном зачете стали очередным значимым достижением отечественной шахматной школы.