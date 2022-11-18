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Социум

За 100 млн тенге нанесут дорожную разметку в Уральске

Ещё на 200 млн тенге отремонтируют проспект, улицу и мост, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмира Тулегенова, на обеспечение безопасности дорожного движения, на нанесение разметки по городу выделено 100 миллионов тенге. Ещё 198,8 миллионов тенге выделили на ремонт дорог улицы Сарайшык, проспекта Абая и уральского моста. По её словам, 57 миллионов тенге выделили из горбюджета на завершение работ по реконструкции четырёх улиц (Кажмуханова, Малина, Мусина и Литейной). 17 миллионов тенге направят на рем
Кристина Кобина
За 100 млн тенге нанесут дорожную разметку в Уральске
Ещё на 200 млн тенге отремонтируют проспект, улицу и мост, передаёт портал «Мой ГОРОД».
За 100 млн тенге сделают дорожную разметку в Уральске
За 100 млн тенге сделают дорожную разметку в Уральске
Фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмира Тулегенова, на обеспечение безопасности дорожного движения, на нанесение разметки по городу выделено 100 миллионов тенге. Ещё 198,8 миллионов тенге выделили на ремонт дорог улицы Сарайшык, проспекта Абая и уральского моста. По её словам, 57 миллионов тенге выделили из горбюджета на завершение работ по реконструкции четырёх улиц (Кажмуханова, Малина, Мусина и Литейной). 17 миллионов тенге направят на ремонт дорог в посёлке Зачаганск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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