- Согласно конкурсной документации, управляющий должен выполнить работы, некоторые пункты исполняются, некоторые - нет. Причины по неисполнению некоторых пунктов - это низкий тариф. Это не только касается вывоза ТБО, это касается всех коммунальных предприятий. Доверительный управляющий за это время построил сортировочную линию рядом с полигоном ТБО. Суть доверительного управления полигона - это, в первую очередь, содержание и обслуживание. Согласно договору капитальных вложений там не требуется. Сделать забор, озеленить - это текущие виды работ. Сортировочный пункт - это инициатива самого управляющего, на что было потрачено около 400 миллионов тенге. Соответственно, первое они должны были исключить возгорание, это самая большая проблема в Зачаганске и Деркуле. Ещё три года назад от возгораний в Зачаганске было невозможно дышать. Чтобы исключить это, раскапывали ячейки, обратно засыпали, укатывали, трамбовали. Все эти работы были выполнены, - рассказал Мулкай.

- Проект находится на государственной экспертизе. Мы планируем до конца года получить положительно заключение и на следующий год будем заявляться. Хочу отметить, что вопрос с финансированием ещё не решен. По проекту предусмотрено 30 гектаров полигона полностью закрыть, озеленить, посеять газон и лес. На этих местах провести трубопровод, который собирает газ. Есть технико-экономическое обоснование на строительство нового полигона площадью 70 гектаров на границе с районом Байтерек, который расположится на семь километров дальше существующего полигона. Там планируется построить мусороперерабатывающий мини завод, отвечающий всем требованиям экологического кодекса. Технико-экономическое обоснование готово, следующий этап разработка ПСД . Но сначала должны разобраться со старым полигоном и только потом переходить на новый. Пока мы не закончим рекультивацию, смысла переходить на новый полигон нет, - заключил замакима.

- Как бы грубо не звучало, обслуживание идет за счёт собственных средств. Государственной доли нет. Основная часть полигона на доверительном управлении. Чтобы обустраивать и облагораживать всё, необходимо поднять тариф. Вопрос по управлению отходов комплексен: это сбор, перевозка, сортировка, захоронение. В Уральске всё работает по этой схеме. Если утвердят новый тариф, планируем создать дополнительные цеха по переработке. Мы считаем, что тариф должен составлять 800 тенге на человека, но это социально уязвимый вопрос. Сейчас он установлен в размере 442 тенге. Надеюсь, этого хватит. Тариф это одно дело, другое - платежеспособность нашего населения, - сообщил Алмас Пишенбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, в 2017 году полигон площадью 38 гектаров по конкурсу передали в доверительное управление в ТОО ICM Recycling. С того времени они проделали немалый объём работ.Также он сообщил, что на существующий полигон Уральска подготовленДиректор ТОО ICM Recycling Алмас Пишенбаев отметил, что они как владельцы решили вопросы по возгоранию полигона и заезда машин. Есть моменты, которые ещё нужно дополнить.Он отметил, что их доходная часть как юридических лиц на развитие полигона состоит только из тарифов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.