За 37 миллионов тенге построили скотомогильник в ЗКО

В акимате Уральска рассказали, что на данный момент строительство скотомогильника закончено, идет оформление документации о передаче объекта в ветеринарный отдел города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, строительство скотомогильника, который находится в 15 километрах от города Уральска по Саратовской трассе, на сегодняшний день закончено. - Его стоимость составила 37 миллионов тенге. Ведутся работы по передаче объекта в ветеринарный отдел. Это типовой проект, там четыре ямы Беккера, они оборудованы и отвечают всем ветеринарным и са