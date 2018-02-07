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Происшествия

За 37 миллионов тенге построили скотомогильник в ЗКО

В акимате Уральска рассказали, что на данный момент строительство скотомогильника закончено, идет оформление документации о передаче объекта в ветеринарный отдел города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, строительство скотомогильника, который находится в 15 километрах от города Уральска по Саратовской трассе, на сегодняшний день закончено. - Его стоимость составила 37 миллионов тенге. Ведутся работы по передаче объекта в ветеринарный отдел. Это типовой проект, там четыре ямы Беккера, они оборудованы и отвечают всем ветеринарным и са
Кристина Кобина
За 37 миллионов тенге построили скотомогильник в ЗКО
В акимате Уральска рассказали, что на данный момент строительство скотомогильника закончено, идет оформление документации о передаче объекта в ветеринарный отдел города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, строительство скотомогильника, который находится в 15 километрах от города Уральска по Саратовской трассе, на сегодняшний день закончено. - Его стоимость составила 37 миллионов тенге. Ведутся работы по передаче объекта в ветеринарный отдел. Это типовой проект, там четыре ямы Беккера, они оборудованы и отвечают всем ветеринарным и санитарным требованиям, - сообщили в акимате. Кроме того, стало известно, что также определяется место для строительства питомника. - После того как место определят, будет сделана проектно-сметная документация, а там уже и определена его стоимость, - пояснили в акимате. По словам и.о. ветеринарного отдела акимата города Уральск Аскара ИЗТЛЕУОВА, в этом году на отлов собак было выделено 28 миллионов тенге. - С начала года было отловлено 763 собаки и 21 кошка, - рассказал Аскар ИЗТЛЕУОВ. Стоит отметить, что выделенный годовой бюджет включает в себя в том числе и заработную плату работникам всей ветеринарной станции, спецплатежи в бюджет, пенсионные отчисления, определенная сумма идет на содержание транспорта: затраты на ГСМ, топливо и запчасти. Напомним, жители поселка Круглозерное, пожаловались на вой и вонь от питомника, который расположен в километре от жилых домов. Они были возмущены тем, что гарью от сжигания трупов собак, которую раздувает ветром в сторону поселка, приходится дышать маленьким детям. Со слов местных жителей, из-за того что нет нормального скотомогильника и питомника, там царит полная антисанитария.
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