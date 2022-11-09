- Для снижения износа электролиний из местного бюджета выделено 40 миллионов тенге для разработки ПСД на реконструкцию воздушных линий нескольких участков Аксая («Шанхай», между седьмым микрорайоном и Кызылтал), а также в сёлах Кентубек, Успеновка, Приуральный, Бумаколь, - пояснил глава района.Между тем в рамках комплексного плана развития ЗКО областное управление энергетики и ЖКХ разрабатывает проектно-сметную документацию на реконструкцию воздушных линий в Аксае, сёлах Бурлин и Пугачево. Ранее аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов сообщал о том, что в Аксае устанавливают 18 лифтов. По словам главы района, на сегодня в Аксае насчитывается 160 многоквартирных жилых домов. Из них 63 дома требуют ремонта кровли и фасадов, 95 лифтов требуют замены. В этом году для модернизации жилищно-коммунального хозяйства отремонтировано шесть кровель многоквартирных жилых домов. Наряду с этим, приобретено 18 лифтов, сейчас ведутся работы по их установке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
За 40 млн тенге подготовят проект по замене электросетей в Бурлинском районе
Свыше 80% электросетей в районе изношены. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, изношенность электрических сетей - это одна из острых проблем района. Их протяжённость составляет 1 331 километр, свыше 80% - изношены. - Для снижения износа электролиний из местного бюджета выделено 40 миллионов тенге для разработки ПСД на реконструкцию воздушных линий нескольких участков Аксая («Шанхай», между седьмым микрорайоном и Кызылтал), а также в сёлах Кентубек, Успеновка, Приуральный, Бумаколь, - пояснил глава района. Между тем в рамках комплексного пла