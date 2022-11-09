За 40 млн тенге подготовят проект по замене электросетей в Бурлинском районе

Свыше 80% электросетей в районе изношены. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, изношенность электрических сетей - это одна из острых проблем района. Их протяжённость составляет 1 331 километр, свыше 80% - изношены. - Для снижения износа электролиний из местного бюджета выделено 40 миллионов тенге для разработки ПСД на реконструкцию воздушных линий нескольких участков Аксая («Шанхай», между седьмым микрорайоном и Кызылтал), а также в сёлах Кентубек, Успеновка, Приуральный, Бумаколь, - пояснил глава района. Между тем в рамках комплексного пла