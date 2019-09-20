Теперь трехлетний Аскар Мурат сможет пройти курс реабилитации в городе Алматы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщила мама мальчика Мейрамгуль Карабалина, буквально за два часа после публикации статьи на новостном портале на её счет поступило достаточное количество средств на лечение Аскара. – Новость была опубликована в 9.47, а к 11.30 на моем счете было столько денег, сколько нужно было на лечение. Я поверить в это не могу! Это же настоящее чудо. Люди буквально завалили меня добрыми сообщениями и теплыми пожеланиями. Один человек даже перечислил 250 тысяч тенге! Теперь мы сможем поехать на реабилитацию! Я очень счастлива, не могу подобрать нужных слов. Оказывается, у нас так много добрых и отзывчивых людей. Хочу всем сказать огромное материнское спасибо за то, что не прошли мимо и протянули нам руку помощи, - рассказала Мейрамгуль. Напомним, у трехлетнего Аскара Мурата ДЦП, задержка психоречевого развития и он нуждается в регулярной реабилитации. Мама воспитывает сына одна и поэтому собрать нужную сумму женщина не могла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.