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Происшествия Социум

За два дня в ЗКО оштрафовали более сотни родителей

Большая часть родителей была привлечена к административной ответственности за то, что их дети находятся в ночное время без сопровождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Западно-Казахстанской области с 30 октября по 2 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Попрошайничество". В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что за два дня ОПМ было выявлено 88 несовершеннолетних, родители которых были привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения з
Кристина Кобина
За два дня в ЗКО оштрафовали более сотни родителей
Большая часть родителей была привлечена к административной ответственности за то, что их дети находятся в ночное время без сопровождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Западно-Казахстанской области с 30 октября по 2 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Попрошайничество". В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что за два дня ОПМ было выявлено 88 несовершеннолетних, родители которых были привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. - Также 13 родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, еще пятеро привлечены за приставание в общественных местах, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Кроме того, три подростка за безнадзорность были помещены в центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
штраф Дети

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