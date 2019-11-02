За два дня в ЗКО оштрафовали более сотни родителей

Большая часть родителей была привлечена к административной ответственности за то, что их дети находятся в ночное время без сопровождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Западно-Казахстанской области с 30 октября по 2 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Попрошайничество". В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что за два дня ОПМ было выявлено 88 несовершеннолетних, родители которых были привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения з