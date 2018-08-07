Как рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Данияр Баймагамбетов, за последние годы благодаря слаженной работе всех уполномоченных органов борьба с браконьерством приняла масштабный характер. - Благодаря принимаемым мерам за последние два года была существенно усилена борьба с браконьерством – к примеру, если в 2014-2015 годах было возбуждено 14 уголовных дел, то в 2016-2017 – 35. За последние два года браконьеры возместили убытки на общую сумму 125 миллионов тенге, в 2014-2015 годах – 33 миллиона, - отметил Данияр Баймагамбетов. – В 2016-2017 годах мы конфисковали 11 тысяч орудий лова и 600 плавучих и транспортных средств, для примера в 2014-2015 году – 8500 орудий лова и 367 транспортных средств. Как подчеркнул Баймагамбетов, на сегодняшний день это уже принесло реальные результаты. - Стоит отметить, впервые за многие годы в реке Урал при проведении научно-исследовательских работ были обнаружены молоди севрюги, что показывает на эффективность рыбоохранных работ, так как ценные виды рыб – осетровые - дошли до мест нереста. Таким образом, в этом году наравне с искусственным воспроизводством осетровых функционирует и естественное воспроизводство, - рассказал Данияр Баймагамбетов. – Глава государства ставит перед нами задачу - сохранить рыбные ресурсы для наших потомков. Сейчас, благодаря усиленной борьбе с незаконным истреблением рыбы, у нас появилась надежда на будущее. Большое внимание в осеннюю путину было уделено освоению рыболовецкими кооперативами выделенного лимита на вылов рыбы. Под жесткий контроль были взяты тоневые участки и приемные пункты рыбы. В результате организации данных мероприятий удалось до предела увеличить процент освоения квот субъектами рыбного хозяйства, и он в общем составил 87,3% - самый большой показатель за последние 8 лет. - К сожалению, были выявлены факты, когда некоторые из сотрудников рыболовецких кооперативов не регистрировали весь свой улов, предпочитая продавать его на сторону, тем самым не осваивая весь свой лимит на вылов рыбы и стимулируя теневой рынок, - рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. – Сейчас мы взяли под контроль каждое официальное рыболовецкое судно и пункты приема рыбы, следя за тем, чтобы природопользователи вылавливали только разрешенные виды рыб в установленном законом количестве.