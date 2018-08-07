С 7 по 9 августа в ЗКО ожидается усиление ветра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Служба спасения разослала сообщение с предупреждением о непогоде. - 7-9 августа в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. 7 августа ожидается гроза, - говорится в сообщении.