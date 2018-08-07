Иллюстративное фото с сайта www.mk.ru В ведомстве отметили, что в соответствии с частью 2 статьи 15 УК РК ответственность за совершение сексуального насилия наступает с 14 лет. - "Из четверых подозреваемых такого возраста на момент совершения преступления достиг только один. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 121 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего"). В отношении остальных уголовное дело прекращено в связи с недостижением 14-летнего возраста. Учитывая, что участниками преступления являются несовершеннолетние дети, сведения о них, а также иные обстоятельства дела разглашению не подлежат", - рассказали в Генпрокуратуре. -"Неприкосновенность частной жизни является конституционным правом каждого гражданина и находится под защитой государства. За распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия предусмотрена уголовная ответственность по статье 147 УК РК", - подчеркнули в Генпрокуратуре. Отмечается, что по делу проведено 14 комплексных судебных экспертиз и 4 различных исследования. "Для установления объективной истины по делу проведены все возможные судебные экспертизы: медицинские, психолого-психиатрические, биологическая, молекулярно-геномная и другие. По ходатайству потерпевшей стороны к исследованиям допущены частные и государственные эксперты из Российской Федерации, Кыргызстана и Грузии. В качестве специалистов также привлекались детские врачи узких специализаций", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Информация о насилии над школьником из села Абай появилась в Сети в середине марта. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников. Инцидент приобрел общественный резонанс. Нурсултан Назарбаев высказался в ходе заседания Совета Безопасности о деле мальчика из Южного Казахстана. - "И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что везде по цепочке сидели родственники. Полиция - родственники, вышестоящие органы - тоже родственники. Еще выше - тоже родственники. Все было, чтобы замять", - сказал тогда gрезидент Казахстана.