Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло около 22 часов 31 июля в высотке по проспекту Евразия. - Ребенок 2015 года рождения упал с 7 этажа на крыльцо. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, травма живота, ребенок доставлен в областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Другие подробности выясняются.