Так, по данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, на 1 июля 2018 года в Атырауской области начитывается 45 445 субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет 80% от общего числа зарегистрированных. Этот показатель вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Сегодня на предприятиях, открытых предпринимателями благодаря мерам государственной поддержки, по данным 1 квартала 2018 года занято почти 122 тысячи человек. Данный показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 9,6% к периоду 2017 года (112,9 тысячи человек). - Кроме того, за первое полугодие текущего года объем выпускаемой продукции субъектами малого и среднего бизнеса вырос на 38,7% и составил 413,3 миллиарда тенге. За первые шесть месяцев 2017 года предприниматели произвели продукцию на общую сумму 288 миллиардов тенге, - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Айкын Елеусизов. Отметим, что по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» с начала текущего года было просубсидировано 36 проектов на сумму кредитов 3,7 млрд тенге, запланировано создание 110 новых рабочих мест. По частичному гарантированию кредитов одобрено 54 проектов на сумму 711,5 млн тенге, по грантовому финансированию одобрено 14 проектов на сумму 29 млн тенге. - В области реализуется программа «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы». По данной программе на микрокредитование в городах в этом году выделено – 255,9 млн тенге и профинансировано 3 проекта на сумму 52 млн тенге. На гарантирование выделено – 36 млн тенге и гарантировано 6 проектов на сумму 3,4 млн тенге, - заключил Айкын Елеусизов.