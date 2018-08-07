Старт республиканскому марафону был дан в апреле текущего года. На сегодня уже в 6 районах прошли антикоррупционные мероприятия, в которых приняли участие более 4 тысяч человек. Сырымские лидеры молодежи в первый день марафона организовали автопробег. - Мы уверены, что все жители района примут участие в этой нужной акции. Это даст хороший импульс работе по профилактике коррупционных правонарушений. В нашем районе мероприятия прошли на высоком уровне. Нашим соседям желаем также больших достижений и результатов, - говорит секретарь казталовского районного маслихата Сарсенбай МОЛДАШЕВ. По убеждению активистов акции, коррупция реально тормозит развитие всех направлений жизнедеятельности. Главный путь ее искоренения не только наказание взяточников, но и в целом изменение сознания общества. В рамках марафона в нескольких сельских округах открылись электронные уголки для получения государственных услуг. Это обеспечит открытость процедур. Кроме того, предприниматели из соседнего Казталовского района смогли побывать на бизнес-объектах Сырымского района и обменяться опытом. - Я сама государственный служащий. Считаю этот марафон важным событием для сельчан. Особенно для молодежи, которую сейчас нужно воспитывать в духе нетерпимости к проявлениям коррупции, в духе патриотизма и настраивать их на процветание края, - главный специалист сырымского районного отдела внутренней политики Перизат ЕЛАШЕВА. Марафон «Адал жол» продлится в Сырымском районе до 17 августа. Затем эстафету передадут общественным лидерам Каратобинского района.