Иллюстративное фото из архива "МГ" Этот показатель больше на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. - При этом выдача кредитов в национальной валюте составила 118,5 млрд тенге, в иностранной валюте - 0,8 млрд тенге, - рассказал заместитель директора Западно-Казахстанского филиала Национального Банка РК Нуржан КАЛДЫБЕКОВ. Кроме того, Нуржан КАЛДЫБЕКОВ отметил, что на 1 полугодие 'этого года сумма кредитов, выданных банками на строительство и приобретение жилья гражданам, составила 8,4 млрд тенге. Это больше на 42,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.