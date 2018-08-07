Автомобиль "Лада Калина" и мотоцикл столкнулись в районе Деркула между поселками Ускен и Маштаково. По словам водителя "Калины", они вместе с женой ехали из города в сторону села Маштаково, а мотоцикл ехал в сторону города. - Он (мотоцикл - прим.автора) выехал на встречку и мы столкнулись, - рассказал водитель автомобиля. От удара водитель вместе с мотоциклом вылетели с дороги. Как стало известно, мотоциклист погиб на месте ДТП. Другие подробности выясняются.