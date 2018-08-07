Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно описанию, квоты выделены для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. Самый высокий балл среди этнических казахов, которые не являются гражданами РК и решили получить казахстанское образование, у двух абитуриентов со 133 баллами. Они будут обучаться по специальностям "Организация перевозок и движения транспорта" и "Общая медицина". Самые низкие баллы среди диаспоры составляют 25 и 26 баллов. Набравший 25 баллов абитуриент поступил на специальность "Физическая культура и спорт". Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение". Среди поступивших есть абитуриенты, набравшие 27, 29, 31 и 33 балла. Профессию стоматолога выбрали сразу несколько человек с довольно высокими баллами - 132, 129, 128 и ниже. Абитуриенты с высокими баллами также поступили на специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение", "Информационные системы" и "Авиационная техника и технологии". Стоит отметить, что 290 человек из числа казахской диаспоры получили гранты по образовательным специальностям, 242 - по техническим и только трое выбрали право.