 В 2018 году образовательные гранты получили 862 представителя казахской диаспоры, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно описанию, квоты выделены для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. Самый высокий балл среди этнических казахов, которые не являются гражданами РК и решили получить казахстанское образование, у двух абитуриентов со 133 баллами. Они будут обучаться по специальностям "Организация перевозок и движения транспорта" и "Общая медицина". Самые низкие баллы среди диаспоры составляют 25 и 26 баллов. Набравший 25 баллов абитуриент поступил на специальность "Физическая культура и спорт". Набравший 26 баллов выбрал "Дошкольное обучение". Среди поступивших есть абитуриенты, набравшие 27, 29, 31 и 33 балла. Профессию стоматолога выбрали сразу несколько человек с довольно высокими баллами - 132, 129, 128 и ниже. Абитуриенты с высокими баллами также поступили на специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение", "Информационные системы" и "Авиационная техника и технологии". Стоит отметить, что 290 человек из числа казахской диаспоры получили гранты по образовательным специальностям, 242 - по техническим и только трое выбрали право.