По словам очевидцев, мальчик угнал автомобиль "Сузуки" около 18 часов. - Я приехал в гаражный кооператив в районе "Стандарта" (район "телецентра"), оставил машину возле гаражей, а сам зашел к председателю. Ключи остались внутри. Никогда такого не было, чтобы угоняли. Вышел, а машины нет, - рассказал водитель угнанного автомобиля. Между тем, угнанное авто по пути столкнулось с "Лада Гранта". - Маленький пацан за рулем. Возраст лет десяти даже, наверное, нет. Я стоял, вбок мне дал, я даже разглядеть толком не успел, что за автомобиль, - рассказал владелец "Лада Гранта". По словам отца мальчика, сын находился дома и учил таблицу умножения. Мужчина не заметил, как сын вышел на улицу и ушел. О произошедшем узнал позже. Сын рассказал отцу, что на угон его подговорил друг. А вот ездить на машине к тому же с механической коробкой передач его научил отец, у которого 32 года водительского стажа. - Конечно, он всегда был рядом и прекрасно знал, как управлять, - рассказал отец. К счастью, обошлось без жертв. На месте работают полицейские, которые пообещали сообщить подробности позже.