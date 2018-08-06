По данным РГП "Казгидромет", 7 августа в Уральске ожидается пасмурная погода, дождь с грозой, днем температура воздуха составит +35 градусов, ночью +20. +37 и пасмурная погода ожидается днем в Атырау. Ночью здесь будет +24 градуса. В Актау синоптики прогнозируют +33 градуса днем, и +22 ночью. В Актобе ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит +33, ночью +21 градус.