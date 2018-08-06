Иллюстративное фото Как рассказали в пресс-службе акима Атырауской области, в 2016 году в области начались работы по оптимизации работы городских коммунальных служб. - Их работа вызывала нарекания со стороны населения, жители жаловались на отсутствие обратной связи, медленное реагирование на запросы и жалобы и так далее, - рассказали в пресс-службе. – Нами были открыты горячие линии всех ключевых коммунальных служб через приложение WhatsApp, что существенно повысило их оперативность. Впоследствии, в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан», а также для расширения ряда инструментов оказания государственных услуг, местными исполнительными органами были открыты чат-канал в приложении Telegram «Акимат Атырауской области», а также мобильное приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау». - Услуги, оказываемые посредством чат-канала и мобильного приложения, помогают местным исполнительным органам выявлять проблемные места в том либо ином населенном пункте. Оказывают влияние на улучшение безопасности дорожного движения, создают возможность ведения открытого диалога с населением. Цель их открытия – сделать получение государственных услуг и ответов от местных исполнительных органов максимально доступными, - сообщил первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов. – В данное время ведутся работы над созданием еще нескольких онлайн-инструментов, которые смогут существенно упростить процесс получения государственных услуг. Местными исполнительными органами оказывается более 600 государственных услуг – весь данный перечень ждет поэтапная автоматизация. Все это входит в концепцию развития проекта «Умный город». Как отметил Шапкенов, в первую очередь положительные изменения затронут государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, строительства и так далее. В чат-канал в приложении Telegram "Акимат Атырауской области" с момента открытия (сентябрь 2017 года) было обработано более 2200 запросов. В мобильном приложении "Атырау Цифрлық Қабылдау" с января 2018 года - 1087 запросов. Чат-каналом и мобильным приложением пользуются более 7 тысяч человек. Центрами обслуживания населения в Атырауской области в 2017 году было оказано 1 176 412 государственных услуг, с начала 2018 года - 648 915 услуг. Всего аппаратом акима Атырауской области и структурными подразделениями акимата в 2017 году было оказано 1 531 984 государственных услуг, с начала 2018 года - 611 095 услуг.