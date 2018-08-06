Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 75 430 человек, в том числе 60327 человек с казахским языком обучения, 14 810 - с русским языком обучения, 293 - с английским языком обучения. По информации пресс-службы Министерство образования Республики Казахстан, в текущем году увеличен объем госзаказа на двадцать тысяч грантов. Из них одиннадцать тысяч направлены на технические специальности, в том числе на подготовку специалистов в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий, пять тысяч на другие специальности, востребованных рынком труда Казахстана, три тысячи направлены на подготовку магистров, одна тысяча - на подготовку докторов PhD. Так, количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 53 594 грантов. Отмечается, что с учетом указанных приоритетов основная часть грантов (24 737) предусмотрена на технические и технологические специальности, 9 499 грантов - на педагогические, 2 785 грантов - на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 2 700 грантов - на медицинские, 1 450 - на гуманитарные, 100 - права, 300 - искусств, 1 780 - социальных наук, экономики и бизнеса, 3 246 - на специальности естественных наук, 2 330 - на специальности услуги, а также 500 грантов на специальности военного дела и безопасности. Между тем, следует отметить, что по данным НЦТ, тестирование в 2018 году прошли более 98 тысяч выпускников. Это 95% тех, кто подал заявления. Пороговую отметку преодолели более 84 тысяч человек, что составило 84,6% (количество сдавших увеличилось на 1,5% по сравнению с прошлым годом). Не сдали единое национальное тестирование 14,6 тыс. Это 14% от общего количества участников. Определился средний балл — 83. Это выше, чем в 2017 году, когда средний балл составил 80. 1405 старшеклассников набрали баллы в промежутке между 130 и 139 баллами. Это в два раза больше, чем в 2017 году. Еще 5 тысяч выпускников набрали более 100 баллов. 1 старшеклассница набрала максимальное количество баллов — 140.