Фото предоставлено МПС УВД г.Уральск Как сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, выявлено 1 административное правонарушение по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими представителями обязанностей по воспитанию детей", по статье 200 "Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции" составлен 1 протокол за продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему определенного возраста. По статье 434 "Мелкое хулиганство" составлен 1 протокол. - Также были задержаны 30 несовершеннолетних, которые находились с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей вне жилища. 3 человека мы поставили на профилактический учет несовершеннолетних, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Стоит отметить, что в ходе рейда 2 семьи были взяты на учет как неблагополучные семьи.