С 3 по 5 августа на улицах Уральска были задержаны 35 несовершеннолетних, из них 4 подростка за совершение различных преступлений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено МПС УВД г.Уральск Как сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, выявлено 1 административное  правонарушение по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими представителями обязанностей по воспитанию детей", по статье 200 "Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции" составлен 1 протокол за продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему определенного возраста. По статье 434 "Мелкое хулиганство"  составлен 1 протокол. - Также были задержаны 30 несовершеннолетних, которые находились с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей вне жилища. 3 человека мы поставили на профилактический учет несовершеннолетних, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Стоит отметить, что в ходе рейда 2 семьи были взяты на учет как неблагополучные семьи.